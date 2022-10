Net als Jos (60) verzot op vintage? Check zijn tips: “Ik hou ervan als iets zo lelijk is dat het terug mooi wordt”

Een reisje terug in de tijd met Jos Teughels (60), vintageliefhebber en zaakvoerder van Quasimundo Bike Tours Brugge. Jos woont samen met zijn vrouw Marina Tasiopoulos (47), ambtenaar bij de Europese Gemeenschap, en dochter Ellie (12) in een gerenoveerde rijwoning in Brugge.

“Een vriend gaf me dertig jaar geleden de draaistoel cadeau. Zijn ouders hadden hem sinds de jaren zestig in hun bezit en nadat hij al enkele jaren op hun zolder stond, moest hij weg. Ik heb hem dankbaar aangenomen. Hij heeft jaren in zijn toenmalige staat in mijn interieur gestaan. In een oerlelijke, bruine kleur. Maar mijn dochter was er verzot op. Ze kon er eindeloos rondjes mee draaien. Na een tijdje belandde hij netjes ingepakt in de garage van mijn ouders. Toen we drie jaar geleden hiernaartoe verhuisden, wilde ik hem wel terug een plekje geven.”

“Dat kon echter niet in de staat waarin hij toen verkeerde. Een oude schoolvriendin, Valerie Cockhuyt van Studio K.U.I.T, heeft hem daarop een jaar geleden volledig gerestaureerd. Dat heeft zo’n 800 euro gekost. Ze heeft de stoel compleet gedemonteerd, de zetelvullingen verwijderd en vervangen en nadien geherstoffeerd. Ook het draaimechanisme moest hersteld worden. Eerst wilde ik hem in een oranje jasje stoppen, maar dat was helemaal niet naar de zin van mijn dochter. Groen was de tweede optie. Dat is in alle eerlijkheid ook spuuglelijk, maar zo lelijk dat het terug mooi wordt. (lacht) Daar hou ik wel van. Mijn dochter was eerst geen fan en wilde er zelfs niet in gaan zitten. Nu moet ik een robbertje met haar vechten als ik me er met een boek in wil nestelen.”

“Het merk of de ontwerper heb ik tot nu toe niet kunnen achterhalen. De restauratrice heeft aan de binnenzijde nog wel een label teruggevonden, maar die was onleesbaar. Voor mij maakt dat op zich niet zo veel uit. Ik koop spullen die ik mooi vind. Punt. Intussen heb ik al het één en ander verzameld, maar we willen het huis vooral niet vol proppen. Ons interieur bestaat uit een aangename mix van leuke spullen, nieuw en vintage. Hier en daar staan nog enkele meubels uit Ikea, die zo snel mogelijk de deur uit moeten. Ik hou van producten met een ziel, een eigenheid, geen massaproductie. Dat primeert bij al mijn interieurkeuzes.”

Hier ga ik shoppen

“Ik heb niet echt één specifiek shoppingadres. Er zijn er wel een aantal waar ik af en toe naartoe ga, als ik een interessant stuk op hun Instagramaccount heb gespot. Kom ik in een stad, dan neem ik zeker ook altijd een kijkje in leuke winkeltjes. Tot afschuw van mijn dochter. Zij heeft een aversie voor vintage ontwikkeld.” (lacht)

Zo scoor je het perfecte stuk

“Twijfel niet. Ben je verzot op een stuk en zit de prijs juist, koop het dan onmiddellijk. Voor je het weet, wordt het voor je neus verkocht. Dat heb ik zelf ook ooit meegemaakt. Pijnlijk. Dat is toch zo’n drie maanden blijven nazinderen.” (lacht)

Mijn lievelingsperiode

“De sixties. Oranje is absoluut mijn favoriete kleur. Ik hou ook van de warmte van fineerhout, dat toen veel gebruikt werd, en de slanke pootjes onder zetels en stoelen uit die tijd. Zelfs de muziek uit die periode bekoort mij enorm.”

Favoriet Instagramaccount?

“Het zijn er drie. Mienuus, een winkel in Brugge, Dasnice-interior en Daspasvintage, twee winkels in Antwerpen.”

Vintage spullen van Jos

© Kaat Pype

“Ik was al een tijdje op zoek naar een mooie wandkast, toen ik deze wall unit van de Deense designer Kai Kristiansen spotte op de Instagrampagina van een Antwerpse vintagewinkel. Het was liefde op het eerste gezicht.”

© Kaat Pype

“Afgelopen lente heb ik dit vaasje toevallig op de kop getikt in een winkeltje in Brighton tijdens een korte uitstap over het kanaal.”

© Kaat Pype

“De hanglampen hingen in de toonzaal van een winkel in Oostkamp. Ze moesten er weg en ik kon ze met een fikse korting op de kop tikken.”