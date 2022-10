Real Madrid-coach Carlo Ancelotti hoopt Thibaut Courtois komend weekend te recupereren: “Hij traint normaal en goed”

In de midweekwedstrijd van woensdag tegen Elche zal onze nationale nummer een, die maandagavond in Parijs gekroond werd tot beste doelman ter wereld, er dus nog niet bij zijn. “Hij traint normaal en goed, maar woensdag komt te vroeg. Ik denk wel dat hij er zaterdag bij kan zijn”, aldus Ancelotti.

De doelman sukkelt al sinds de laatste Nations League-wedstrijden van eind september met ischias, dat is zenuwpijn in de onderrug, en ontbrak daardoor in de twee Champions League-duels tegen Shakhtar en in La Liga tegen Osasuna, Getafe en afgelopen weekend in de met 3-1 gewonnen Clasico tegen FC Barcelona. Zijn plaats tussen de palen werd telkens ingenomen door de Oekraïner Andriy Lunin.

Courtois stak in Parijs dan wel de Yashin-trofee op zak, maar eindigde in de verkiezing van de Gouden Bal pas op de zevende plaats en daarmee was de Limburger niet helemaal opgezet. Hij stelde dat het als doelman wel heel moeilijk is om de Ballon d’Or te winnen. “Bij het stemmen worden we over het hoofd gezien en krijgen spitsen de voorkeur. We worden onderschat.”

Kevin De Bruyne werd derde in de verkiezing, na winnaar Karim Benzema en Sadio Mané, en zette daarmee het beste Belgische resultaat ooit neer in de verkiezing van de Gouden Bal.