Waar eet … acteur Lennart Lemmens? “Vlak bij mijn ouderlijk huis hebben ze de lekkerste ribbetjes”

De Griekse Gemeenschap in Houthalen-Helchteren

“Als ik op bezoek ga bij mijn ouders in Heusden-Zolder, gaan we al eens graag Grieks eten. Ik heb het geluk dat de rest van de familie ook verzot is op tzatziki en Griekse pasta, dus het voorstel wordt nooit afgewezen. Het is naar mijn gevoel niet het gezelligste restaurant, want het is best groot en je zit ook ver uit elkaar. Maar het eten is er zo enorm lekker!”

Oudstrijderslaan 24A in Houthalen-Helchteren. Open: di, wo en do 16-21.30 uur, vrij, za en zo van 12-22 uur. Ma gesloten. Info: www.grieksegemeenschap.be

© Raymond Lemmens

Spork Foodcafé in Heusden-Zolder

“Ik ben hier nog maar twee keer geweest: de eerste keer samen met mijn zus, de tweede keer hebben we met het gezin een verrassingsetentje voor haar verjaardag georganiseerd. Het is vlak bij mijn ouderlijk huis en ze hebben er de allerlekkerste ribbekes!”

Gildenstraat 1 in Heusden-Zolder. Open: elke dag 12-21.30 uur. Za 17-21.30 uur. Di en wo gesloten. Info: www.spork.be

© Spork

Frituur De Rena in Heusden-Zolder

“Toen ik dertien was, fietste ik met mijn kameraad Arne door de sneeuw om bij Frituur De Rena steppegras te eten. Dat noemen ze dedication, maar de steppegrasfrietjes zijn dan ook superlekker!” (lacht)

Koolmijnlaan 431 in Heusden-Zolder. Open: di 16.30-21 uur, wo en do 11.30-13.30 uur en 16.30-22 uur, vrij, za en zo 11.30-22 uur. Ma gesloten.

© Raymond Lemmens

Wijncafe Mourvèdre in Wellen

“Hier zijn de pizza’s erg lekker en dat samen met een wijntje: zalig! Ik moet toegeven dat ik eigenlijk meer een pastaman ben, spaghetti bolognaise lust ik het liefst. Die van mijn bomma overtreft écht alles. Ik heb ‘m tot nog toe nergens lekkerder gegeten, maar als er goeie spaghetti-adresjes zijn, laat het maar weten.” (lacht)

Langstraat 25 in Berlingen (Wellen). Open: ma, do, vrij en za 17-22 uur, zo 12 tot 22 uur. Di en wo gesloten. Info: www.wijncafemourvedre.be

© Wijncafe Mourvèdre

Libanezza in Antwerpen

“Ik ben en blijf Limburger, maar ik woon ondertussen in Antwerpen. Dus dit lekkere adresje mag niet ontbreken. Libanezza is een superklein Libanees zaakje, dus je zit er gezellig tegen elkaar. Het Libanees brood, de gekruide sateetjes en de zoete aardappelfrietjes zijn echt om duimen en vingers bij af te likken. Grote aanrader als je eens in Antwerpen bent!”

Hoogstraat 13 in Antwerpen. Open: wo, do, vrij, za en zo van 13-22 uur. Ma en di gesloten.