Ze lijken op Crocs, maar zijn het niet: zo ziet het nieuwste ontwerp van Ugg eruit

Wie zich Uggs voor de geest haalt, ziet een beeld van camelkleurige schoenen met een wollige rand verschijnen. De nieuwste schoenen in de collectie van het Australische merk zijn allesbehalve dat. Je zou ze zowaar kunnen verwarren met Crocs.

Het label neemt afstand van de streelzachte materialen en gooit het voor de nieuwste ontwerpen over een rubberen boeg. De creaties zijn ook qua vorm niet te vergelijken met de enkellaarsjes, initieel populair bij Australische en Nieuw-Zeelandse surfers en later bij beroemdheden. Neen, de nieuwste Uggs zijn slippers met een golvende zool en uitsparingen op de wreef van de schoen.

De slippers, die de naam sport yeah meekregen en lijken op een fusie tussen Crocs en Yeezy-instappers, zijn verkrijgbaar in een matzwarte kleur. Mag het iets vrolijker zijn? Je vindt ze ook in een paarse, witte en limoengroene uitvoering in de (web)winkel voor 69,95 euro.