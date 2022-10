Dit zijn de Jonge Flandriens van 2022: Zilveren Segaert, bronzen Van Mechelen en gouden Keppens

Cedric Keppens (nieuwelingen): “Een hele eer, maar de weg is nog lang”

Voor het tweede jaar op rij levert Avia-Rudyco Cycling Team de Jonge Flandrien bij de nieuwelingen. Cedric Keppens (16) is de opvolger van Steffen De Schuyteneer. In totaal won de Oost-Vlaming twintig keer op de circa vijfendertig wegkoersen die hij reed. De tweedejaarsnieuweling uit Sint-Lievens-Houtem is snel, kan een helling over en presteert goed in het tijdrijden. Hij won de Ronde van Vlaanderen en behaalde goud op de Europese Jeugdkampioenschappen in het Slovaakse Banská Bystrica. “Dat was veruit mijn belangrijkste zege”, zegt de student aan het Stella-Matituna-college in Lede. “In een inlandse topkoers heb je misschien vijf toppers. Daar stonden er 150 aan de start. Het was uitkijken wat je met je krachten deed en je moest nog goed positioneren ook.”

“Mijn troeven? Na een heel zware koers ben ik nog snel aan de meet en ik maak ook zelf heel graag de koersen hard”, vertelt Keppens, die eerst als mountainbiker Nino Schurter als idool had, daarna dweepte met Cancellara maar ondertussen bij Van Aert zweert. “Wout kan het allemaal. Hij blijft gewoon verbazen. Hij kan alles.”

Cedric Keppens (m.) won de Topcompetitie. — © Geert Tresignie (GTG)

“Ik ben zeer blij met deze trofee, al besef ik dat de weg nog lang is. Dit is een hele eer, zeker als je bekijkt wie zo allemaal de Jonge Flandrien ooit won. Het is ook mijn droom om ooit dé Flandrien te winnen.”

Vlad Van Mechelen (juniores): “Eindelijk mijn allereerste trofee”

De Belgische junior van het jaar is Vlad Van Mechelen. De Jonge Flandrien 2023 torende dit seizoen boven zijn binnenlandse tegenstand uit. Zijn vader Francis was zanger en stond als Cisco Kid op de podia, met zijn Litouwse moeder Erika. Samen vormden ze de groep Dynamite en brachten ze hits als Seks met die blonde, of De pizzadans. Van Mechelen heeft dynamiet in zijn benen. Vooral na een lastigere koers. Hij was goed voor winst in onder meer de Guido Reybrouck Classic. Internationaal grossierde de junior uit Bertem in ereplaatsen. Vlad Van Mechelen stond er altijd en overal en behoorde tot de vier beste juniores van de wereld. Met als toetje het brons in de wegrit van het WK in Australië.

Vlad Van Mechelen pakte brons op het WK. — © BELGA

“Die ontlading onmiddellijk na de finish vergeet ik nooit meer. Dat is ook met geen woorden te beschrijven”, aldus de vlotte Vlaams-Brabander. “Daar doe ik het voor. Het is leuk dat ik ook mijn allereerste trofee beet heb. Daar ben ik best trots op. Ik rijd al enkele jaren wat mooie resultaten bijeen, maar ik had altijd de pech dat er iemand beter was. Dit jaar won ik maar vier koersen, maar ik koos echt voor de grote wedstrijden in het buitenland. Daar haalde ik veel meer voldoening uit”, stelde Vlad Van Mechelen, die volgend jaar bij de U23 van Team DSM uitkomt.

Alec Segaert (U23): “Zilver op WK gaf de doorslag”

Straffe kerel, de eerstejaarsbelofte uit Lendelede. Als negentienjarige won Alec Segaert de nationale en Europese titel tijdrijden bij de U23. Met daarbovenop zilver op het WK tijdrijden in Wollongong. En dan was er nog de sprintwinst in Il Piccolo Lombardia, waar de universiteitsstudent burgerlijk ingenieur onder meer kersvers wereldkampioen bij de U23 en prof Yevgeniy Fedorov versloeg. Hiermee is hij – na Harm Vanhoucke – de tweede Belg ooit op het palmares van de kleine Ronde van Lombardije. Als toetje klopte hij in de Chrono des Nations afgelopen zondag nog de Noorse wereldkampioen Sören Waerenskjold met ruim verschil.

Alec Segaert kende een geslaagd WK. — © BELGA

“Ik ben héél blij met mijn tweede Jonge Flandrien op rij”, zei de Lendeledenaar. “Niet dat ik dit verwacht had. Al voelde ik snel dat ik de overgang van de juniores naar de beloften goed had verteerd. Ik kon vrij snel meespelen. Als eerstejaarsbelofte deze trofee winnen is een mooie beloning. Al had ik ook ermee kunnen leven als Lennert Van Eetvelt de Jonge Flandrien gewonnen zou hebben. Ik denk dat de zilveren medaille van het WK tijdrijden de doorslag heeft gegeven. Persoonlijk vond ik mijn winst in de kleine Ronde van Lombardije ook iets hebben, maar zilver op een WK is nóg wat anders.” Segaert debuteert in 2024 bij de profs.