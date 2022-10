Noa Lang keert tegen STVV terug in Brugse kern: “Ik begrijp dat hij bepaalde dingen in vraag stelt”

Wees gerust: Lang zit woensdag gewoon in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. Al had de Nederlander liefst zondag al op de bus gezeten, toen gans België (en de rest) naar Anderlecht-Club Brugge keek. Carl Hoefkens passeerde hem op basis van sportieve redenen. Lang is nog niet top na zijn enkelblessure en zijn coach bij Club Brugge moet nu eenmaal keuzes maken. “Voor hem is dit een moeilijke situatie”, legt Hoefkens uit. “Voor alle duidelijkheid: ik ben enorm tevreden van hoe Noa zich profileert sinds het begin van het seizoen. Ook tijdens zijn blessure heeft hij hard gewerkt om terug te keren. Maar het is niet makkelijk voor hem. De ploeg staat er, en ik ga niet veranderen om te veranderen. Ik ben momenteel tevreden. Ik begrijp dat hij bepaalde dingen in vraag stelt. En dat mag ook. Maar kansen komen niet vanzelf. Soms heb je geduld nodig, zoals andere jongens in het verleden ook nodig hadden.”

De beste Lang

Dat Lang not amused was na de beslissing van Hoefkens, spreekt voor zich. Over een maand begint het WK in Qatar, en Louis Van Gaal vult de laatste namen van zijn selectie in as we speak. Het laatste wat hij nodig heeft, is een zijspoor. Want Oranje wacht niet. “Noa zit met een bepaalde tijdsdruk”, beaamt Hoefkens. “Maar voor mij is het belangrijk om daar niet aan te denken. Presteren op het veld: daar moet hij nu al zijn energie insteken. Of we bij Club Brugge nog de beste Noa Lang terug zien? Dat kan absoluut, ja.”

Dat we Lang woensdagavond aan het werk zien tegen STVV: daar kan je geld op verwedden. “Ik heb altijd gezegd dat zijn niet-selectie tegen Anderlecht geen beslissing was met invloed op de nabije toekomst. Noa zit nu terug in de selectie. En als hij mag invallen, is het aan hem om zich te tonen. Daar kijk in ongelofelijk naar uit.”

Hoefkens had ten slotte ook nog een woordje over Sylla, die vandaag het verdict kent na zijn rode kaart op Anderlecht. Club Brugge verwacht dat de Ivoriaan meerdere matchen moet toekijken. “We zijn daar nadrukkelijk mee bezig. Het is eigenlijk een heel rustige jongen. Ook in de groep is hij nooit uitbundig. Maar in extreme omstandigheden, zoals onder druk op Anderlecht, durft hij zijn cool verliezen. Daar werken we aan met hem”, zegt Hoefkens. “Dat is al aan het beteren, maar in bepaalde omstandigheden moet hij rustig blijven.”

Mata is twijfelachtig voor Sint-Truiden door wat hinder, verder is iedereen (op Rits) na fit bij Club Brugge.