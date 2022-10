Meubels huren, verpakkingsvrij kopen en Spotify, maar dan met kunst: duurzame decotips

Een Discovery-abonnement met onbeperkte toegang tot de catalogus kost 12,99 euro per maand – Ionnyk. Meer info, ionnyk.com

Graag wat afwisseling aan je muren, zonder telkens opnieuw te moeten investeren in prints, kaders en kunst? Ionnyk komt met een geconnecteerde fotokunstlijst waarbij je kiest uit meer dan 1.000 werken van een 100-tal gevestigde en opkomende kunstenaars. “Vergelijk het met Spotify, maar dan met kunst”, zo klinkt het bij Charlotte en Mathieu, het koppel achter dit Belgische initiatief. De digitale foto’s worden tot leven gewekt door miljoenen witte en zwarte inktcapsules die een loepzuivere weergave maken.

Steeds meer merken pakken uit met refills: één keer investeren in een kwalitatief én mooi product, daarna telkens weer milieuvriendelijk hervullen.

Meer variatie in huis

Abstract black side table, rosewood jack lounge chair black leather — © Live Light

Twijfels over je interieurinrichting? Toe aan een nieuw meubel, maar niet het budget om een mooi designstuk te kopen? Via een meubelverhuurservice kun je betaalbaar experimenteren. Bovendien help je op die manier de milieu-impact van de meubelindustrie te beperken. Op de website van Live Light, een spin-off van het Antwerpse interieurmerk Ethnicraft, heb je een ruime keuze, van tafels en sofa’s tot kussens en sfeerlicht. Je favoriete item huur je voor minimaal 6 maanden. Hoe langer, hoe goedkoper het wordt. Verk(n)ocht? Dan kun je het meubelstuk ook kopen. Meubels die terugkeren worden opnieuw opgeknapt en hergebruikt.

Meer info, live-light.com