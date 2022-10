Union-coach Karel Geeraerts voor de clash tegen AA Gent: “De truc is om de spelers te laten genieten na een zege”

Union maakt zich op voor de komst van AA Gent woensdagavond in het Dudenpark. De troepen van Karel Geeraerts zitten al weken in een goede flow dankzij de goede prestaties in de Europa League en in de competitie. Afgelopen zondag werd zelfs nog met 1-6 gewonnen tegen KV Oostende. “Maar we steken heel veel energie in de spelers met de voeten op de grond houden”, verzekert coach Karel Geeraerts.

Met woensdag de komst van AA Gent en zaterdag die van landskampioen Club Brugge staat Union voor een zware week. “Maar dat waren de vorige weken ook en zullen de volgende ook zijn”, refereert Union-coach Karel Geeraerts aan de Europese midweekmatchen. Geeraerts beseft echter het belang van de wedstrijd tegen Gent voor de strijd om te top vier in de competitie. “Het is een grote match woensdag. Gent blijft een topploeg, een van de beste dit seizoen. We zullen op ons best moeten zijn om tegen hen iets te halen.”

“Dat Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck wat in de clinch liggen? Ik weet niet of dat per se een voordeel is voor ons”, blijft Geeraerts voorzichtig. “Het is duidelijk dat er de afgelopen dagen via de pers wat dingen heen en weer werden geslingerd, maar ik ben ervan overtuigd dat ze beiden al lang genoeg in het voetbal zitten en weten wat ze moeten doen om deze situatie te ontmijnen. Sportief zal het voor ons niets veranderen. Gent heeft tegen KV Mechelen nog eens laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat zullen ze morgen op Union opnieuw willen laten zien. Die extrasportieve zaken gaan niet doorwegen volgens mij.”

Union staat voorlopig vierde, terwijl Gent vijf punten achterstand telt en op de zesde plaats prijkt. “We hebben zeker de kwaliteiten om de top vier te halen op het eind van het seizoen”, gelooft Geeraerts in zijn groep. “Maar tegelijk blijven we ook voorzichtig en bekijken we het match per match. We gaan niet te snel conclusies trekken. Daar let ik voor op. De opeenvolging van wedstrijden is zwaar.”

Al lijken de vele wedstrijden Union voorlopig niet te deren. Niet qua blessures -alleen Ayensa en Machida zijn out, de rest is fit- en niet qua resultaten. “We zitten in een goede flow, maar we steken met de staf ook heel veel energie in ervoor zorgen dat iedereen met de voeten op de grond blijft. We herhalen misschien vaak hetzelfde naar de spelers toe, maar ik wil dat mijn boodschap duidelijk is. Voor mij zijn enkele zaken belangrijk in zo’n periode en dat is om niet te vergeten om te genieten en plezier te maken na een zege. Anders gaat het er in de drukke weken te lang serieus aan toe en dat is niet goed. De spelers moeten na een zege de riem er even aflaten en het voetbalhoofdstuk even afsluiten om er daarna opnieuw volledig voor te gaan.”

