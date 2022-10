VN luidt alarmbel: “Somalië op rand van ergste hongersnood in halve eeuw”

In augustus werden volgens Unicef 44.000 kinderen opgenomen in gezondheidsinstellingen in Somalië wegens ernstige acute ondervoeding.

Dit betekent dat “elke minuut een kind wordt opgenomen in een gezondheidscentrum voor de behandeling van ernstige acute ondervoeding”, zei Unicef-woordvoerder James Elder per videoconferentie vanuit Somalië.

Onveilige omstandigheden

Hij voegde eraan toe dat veel kinderen niet eens de gezondheidscentra kunnen bereiken vanwege de onveilige omstandigheden in het land. “Zonder extra financiële steun van de internationale gemeenschap zullen we geconfronteerd worden met kindersterfte op een schaal die in een halve eeuw niet meer is voorgekomen”, aldus Elder.

“Ernstig ondervoede kinderen hebben tot 11 keer meer kans om te sterven aan diarree en mazelen dan goed gevoede kinderen. Met dergelijke percentages staat Somalië aan de rand van een tragedie met een omvang die in decennia niet is vertoond,” benadrukte hij nog.

7,8 miljoen getroffenen

Na vier mislukte regenseizoenen sinds eind 2020 en een vijfde in oktober, zakt Somalië weg in hongersnood.

In het hele land zijn 7,8 miljoen mensen, bijna de helft van de bevolking, getroffen door de droogte, van wie 213.000 ernstig gevaar lopen te verhongeren, aldus de VN.