26-jarige Romina Pourmokhtari wordt jongste minister ooit in Zweden

De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft dinsdag de 26-jarige Romina Pourmokhtari benoemd tot de nieuwe minister van Klimaat en Milieu. Pourmokhtari wordt zo de jongste minister die het land ooit gehad heeft. Ze is een van de vijf liberale ministers in het kabinet, dat in totaal 24 leden telt. De nieuwe regering wordt later op de dag officieel beëdigd door koning Carl XVI Gustaf.

Pourmokhtari is van Iraanse afkomst en groeide op in een buitenwijk van Stockholm. Ze is het hoofd van de Liberala ungdomsförbundet (LUF), de jeugdafdeling van de Liberalerna, de Zweedse conservatieve liberale partij. Die post zal ze volgende maand verlaten.

De Moderaterna, de conservatieve partij van Kristersson, mag naast de premier twaalf leden afvaardigen in het nieuwe kabinet. De resterende zes leden komen van de Kristdemokraterna, de christendemocraten. Tobias Billström wordt de minister van Buitenlandse Zaken. Ebba Busch, de voorzitter van de christendemocraten wordt de minister van Energie en Economie en de vicepremier. Johan Pehrson, de voorzitter van de liberale partij, wordt de minister van Werkgelegenheid en Integratie.

In zijn verklaring voor het parlement voorspelt Kristersson dat moeilijke tijden in het verschiet liggen door de talrijke crises. “Het is een ernstige situatie die nog kan verslechteren”, zei hij. Hij voegde nog toe dat de drieledige coalitie, die afhankelijk zal zijn van de extreemrechtse Sverigedemokraterna om wetgeving aan te nemen, als doel heeft het land te verenigen. “Ik ben van plan een regering te vormen voor iedereen die hier woont”, zei Kristersson.