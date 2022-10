't Goudhaantje levert 225 taarten aan huis

Juf Evelien bakte samen met haar man Kevin de meer dan 200 taarten in de ovens van bakkerij De Linde in Budingen. “Knap hoe we alweer op hen konden rekenen om al die heerlijke taarten te bakken”, zegt directrice Brigitte Schepers. “Het oudercomité bracht samen met de juffen en hun kleuters de taarten zondag aan huis. Dat zorgde voor veel enthousiasme en blije gezichten op Zoete Zondag. We zijn erg dankbaar voor de samenwerking en alle steun. De opbrengst gaat naar een hernieuwde slaaphoek met tipi-tentjes en we voorzien voor de kleine ‘Goudhaantjes’ ook extra klasmateriaal.”