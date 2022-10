Geen weekend en de klok rond werken: omstandigheden personeel Shein nog erger dan verwacht

“Werknemers van Shein worden uitgebuit en amper betaald.” Dat stelt de undercoverreportage van de Britse televisiezender Channel 4. “Weekends bestaan gewoon niet in de textielfabrieken van Shein.” Daarmee overtreedt het Chinese e-commercebedrijf niet alleen zijn eigen arbeidsregels maar ook de algemene arbeidswetgeving in het land.

Voor de reportage Inside The Shein Machine trok een undercoverreporter van televisiezender Channel 4 naar twee fabrieken van de Chinese modegoeroe. Wat daar met verborgen camera’s werd vastgelegd, schetst alvast geen fraai beeld van Shein. Arbeiders zouden slechts 1 dag per maand vrijaf krijgen en van een vrij weekend was er al helemaal geen sprake. Werkdagen beginnen vroeg in de ochtend en eindigen gewoonlijk pas diep in de nacht. En dat terwijl de Chinese arbeidswet stelt dat arbeiders niet meer dan 40 uur mogen werken. Controles vinden wel degelijk plaats maar in de praktijk blijft het personeel achttien uur per dag werken.

LEES OOK:

En dan hebben we het nog niet over het loon gehad. “In de eerste fabriek in het Guangzhou krijgen ze een karig loon van omgerekend 557 euro voor het maken van 500 kledingstukken per dag, in de andere worden ze 4 cent per kledingstuk betaald”, klinkt het. “Maken ze een foutje, dan moeten ze een derde van hun loon inleveren.”

Het is niet de eerste keer dat Shein onder vuur komt te liggen. Het bedrijf, dat ondanks hun onduidelijke communicatie en jaarrapporten beschouwd wordt als het grootste bedrijf ter wereld, is vooral bekend voor hun aanbod aan fast fashion. De collecties veranderen zienderogen en spelen steeds in op de nieuwste trends waardoor het bedrijf verweten wordt niets te geven om duurzaamheid. Ook zou de korte keten van fast fashion de barre werkomstandigheden van de arbeiders in China alleen maar in de hand werken.