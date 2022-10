Een domper voor Les Bleus: wereldkampioen Frankrijk zonder N’Golo Kanté naar WK

De 31-jarige controlerende middenvelder herviel onlangs op training bij Chelsea in een oude hamstringblessure. Eerder dit seizoen stond hij ook al aan de kant met een kniekwetsuur. Het blessureleed zorgde ervoor dat Kanté dit seizoen nog niet verder kwam dan twee duels voor Chelsea, op de eerste twee speeldagen in de Premier League. Ook voor Les Bleus kwam hij sinds begin juni niet meer in actie.

“Het is heel erg voor N’Golo dat hij er in Qatar niet bij kan zijn”, vertelde Deschamps dinsdag. “Wij zullen vooral zijn energie en ervaring missen. Hij is gewoon een toffe gast die altijd heel belangrijk is voor ons en zijn club. We zullen hem missen.”

Het forfait is een stevige streep door de rekening van de Franse bondscoach. Paul Pogba is immers hoogst onzeker voor het WK. De Juventus-middenvelder werd begin vorige maand geopereerd aan de knie en zit in een race tegen de klok voor Qatar. Pogba en Kanté waren de twee centrale middenvelders waarmee Deschamps Frankrijk vier jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel loodste. In de finale haalden ze het toen met 4-2 van Kroatië, nadat ze eerder in de halve finales de Rode Duivels met het kleinste verschil (1-0) hadden verslagen.