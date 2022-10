Pas gestopt wielericoon Vincenzo Nibali komt met advies voor Remco Evenepoel: “Dit kan een belangrijke stap zijn”

LEES OOK. Een vette knipoog naar Remco Evenepoel en nog vier zaken die u moet weten over parcours van Giro 2023

Eind september kondigden de organisatoren al aan dat de komende Giro op 6 mei 2023 geopend wordt met een tijdrit over 18,4 kilometer aan de boorden van de Adriatische Zee, aan de Costa dei Trabocchi tussen Fossacesia Marina en Ortona. In het slot is een korte klim voorzien richting de finish. Daar komen nog twee tijdritten bovenop: de negende etappe, met 33,6 vlakke kilometers tussen Savignano sur Rubicone en Cesena, en de twintigste en voorlaatste etappe over 18,6 km met een zware beklimming richting Monte Lussari (een klim van 7,5 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 procent). Voor het eerst in tien jaar (75,4 km in 2013) zijn er zoveel tijdritkilometers in de Giro.

“Als ik Remco Evenepoel was...”

Daarmee lijkt de organisatie kersvers wereldkampioen en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel het hof te maken, al valt het af te wachten of hij volgend jaar voor de tweede keer aan de start van de Giro zal verschijnen. Een eerste deelname aan de Tour behoort immers ook tot de mogelijkheden. Maar volgens tweevoudig winnaar (2013, 2016) Vincenzo Nibali kiest hij best voor de Ronde van Italië.

“Als ik Remco Evenepoel was, dan zette ik mijn zinnen op de Giro in 2023”, aldus de Haai van Messina, die dit seizoen een punt achter zijn carrière zette. “Hij heeft nu de Vuelta gewonnen en om het te maken als ronderenner pak je het beste geleidelijk aan. Dit kan een nieuwe en belangrijke stap zijn in zijn ontwikkeling als renner.”

© LAPRESSE

Nibali ziet echter nog twee renners die de Giro wel eens zouden kunnen winnen. “Geraint Thomas zou op dit parcours wel eens goed uit de voeten kunnen en mikken op het podium”, klinkt het. “En de laatste klimtijdrit is er echt eentje voor Primoz Roglic, ook vlakbij Slovenië. Hij zou opnieuw defensief kunnen koersen tot dan en tijdens die etappe tijd kunnen pakken op iedereen.”

De Italiaanse veteraan gaf ook tactisch advies mee aan Evenepoel en co. “Je moet in de eerste week al goed zijn, maar vanaf de tijdrit in Romagna tot het einde dag is het elf dagen lang vlammen. We hebben in grote rondes gezien dat renners vroeg in de koers tijd pakken, maar dat kan wel eens risicovol zijn in deze Giro. Die tijdrit zal voor tijdsverschillen zorgen, maar het is vooral de bergrit naar Crans Montana die belangrijk zal zijn voor het klassement. Als je dan in vorm bent, kan je nog meer tijd pakken. De laatste zwaar, maar tegen dan zal de hiërarchie in het klassement wel duidelijk zijn. Al kunnen er altijd nog verrassingen vallen hé. In de laatste drie etappes kan alles nog omgezwaaid worden. Lastig, maar ik ben zeker dat iemand het zal proberen.”

© EPA-EFE

De Giro eindigt voor het eerst sinds 2018 opnieuw in Rome, op 28 mei 2023. In 2018 was het peloton niet te spreken over het gevarlijke parcours in de Italiaanse hoofdstad, de slotrit werd op vraag van de renners geneutraliseerd op ongeveer 80 km van de meet.

Er zijn volgend jaar zeven bergetappes voorzien, met evenveel aankomsten bergop. In totaal zijn er 51.300 hoogtemeters. Met stip in de agenda van de klimmers staat de dertiende etappe over 208 kilometer van Borgofranco d’Ivrea naar Crans Montana. De slotweek telt drie zware bergritten. Op 23 mei is na de tweede rustdag de 198 kilometer lange rit van Sabbio Chiese naar Monte Bondone voorzien. De achttiende rit op 25 mei gaat over 160 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo. Daags nadien wordt opnieuw duchtig geklommen, over 182 kilometer tussen Longarone en Tre Cime di Lavaredo. Onderweg staan de beklimmingen van onder meer de Passo Giau en de Passo Tre Croci op het menu. De klimtijdrit naar Monte Lussari is op 27 mei de kers op de taart.

In de vorige editie van de Giro ging de eindzege naar de Australiër Jai Hindley, die in het slot de leiderstrui overnam van Richard Carapaz. Met Thomas De Gendt en Dries De Bondt waren er ook twee Belgische etappewinnaars.