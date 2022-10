Een pijnlijke knie, een liefdesbreuk na een relatie van bijna drie jaar met voetballer Siemen Voet, een lichaam dat nog altijd niet kan wat het in Tokio kon: het zijn geen makkelijke maanden geweest voor Nina Derwael. De olympisch kampioene is al blij dat ze erbij is, over tien dagen op het WK in Liverpool, zelfs al is het maar op twee van de vier toestellen. Maakt ze kans op goud? Hopen mag.