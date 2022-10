Drama, show, spel én een Shakespeare-party voor 40 jaar jeugdtoneel Kaboekie

Zonhoven

Veertig jaar geleden stond in Zonhoven een groep jongelui op het podium met een voorstelling over een ondergrondse grot in de Ardennen. Ze bedachten een leuke naam voor hun nieuwe gezelschap: Kaboekie, oftewel het Japans voor theater.

Veertig jaar later bestaat diezelfde groep nog steeds. Dat werd afgelopen weekend uitbundig gevierd met show, dans en drama. Zelfs enkele van de eerste acteurs van toen stonden zondag opnieuw op de planken. Nog steeds met even veel jeugdig enthousiasme en ook nog steeds in een regie van Greta Dubois. Zij begon 40 jaar geleden met het gezelschap.

Intussen is de groep al flink uitgebreid met veel extra regisseurs en assistenten. Het gezelschap heeft zelfs enkele bekende namen opgeleverd zoals Charlotte Timmers. Zij liet in een videoboodschap weten dat ze haar liefde voor het acteren mee gekregen heeft bij Kaboekie. Het verjaardagsfeest werd afgesloten met een Sakespeare-party. toro