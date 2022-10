Chocolatier Julius Persoone zoekt ‘Plan B’ voor Nutella: “Deze lijkt er echt goed op én kost veel minder: 9,5 op 10”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Chocolatier Julius Persoone testte hazelnootpasta van alle mogelijke huismerken en stak daarna ook nog eens de lepel in een pot Nutella. Niet om die ook punten te geven, wel om te weten of dat iconische merk nu wel de extra centen waard is. “Vaak wel, want ik heb best wel wat slechte choco geproefd. Maar er is één waardig alternatief dat je wel degelijk minder geld kost.”