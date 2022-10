Eerste beelden van opgeblazen Nord Stream-pijpleiding tonen grote scheuren aan onderwaterconstructie

De twee lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen in het Deense deel van de Oostzee zijn veroorzaakt door “krachtige explosies”. Die conclusie trekt de Deense politie op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de vermoedelijke sabotage. De schade is te zien op eerste onderwaterbeelden die verspreid werden.

De twee andere lekken bevinden zich in het Zweedse deel van de Oostzee. Ook Zweedse onderzoekers gaan ervan uit dat die zijn veroorzaakt door explosies. De Zweedse krant Expressen heeft video’s met onderwaterbeelden op zijn website geplaatst die maandag gemaakt werden, waarop een deel van de schade aan Nord Stream 1 te zien is. Zeker 50 meter aan pijpleiding is vernietigd of door de zeebodem bedekt. Ook is een enorme scheur en verwrongen metaal te zien.