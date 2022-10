Kwart meer huwelijken vorig jaar in België

Er zijn vorig jaar in België 40.836 huwelijken voltrokken. Dat waren er 25 procent meer dan in coronajaar 2020, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Opvallend: er waren toch nog minder huwelijken dan in 2019.

Sinds 2014 lag het aantal huwelijken jaarlijks stabiel rond de 45.000. In 2020 stapten maar 32.779 koppels in het huwelijksbootje door de coronacrisis. In 2021 is er dus een toename geweest, maar nog niet tot het niveau van voor de crisis.

Er gingen vorig jaar ook 37.768 koppels wettelijk samenwonen. Dat is een lichte stijging van 4 procent ten opzichte van 2020, maar ook nog ver onder het niveau van 2019.

Scheidingen

Er eindigden vorig jaar 22.156 huwelijken. Dat waren er 4 procent meer dan in 2020. Het aantal echtscheidingen blijft wel lager dan in 2019 (22.435) en alle voorgaande jaren sinds 2014. Vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding. Die verhouding is constant gebleven.

Er waren ook meer koppels die hun wettelijk samenwonen beëindigden: 24.533 of 12 procent meer dan in 2021. Ook dat cijfer blijft wel onder het peil van 2019.