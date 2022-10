Nieuwe kindergemeenteraad in Beringen

Er werden ook een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe schepenen verkozen. Burgemeester Thomas Vints en schepen van Jeugd Jessie De Weyer verwelkomden de kinderen en maakten hen meteen wegwijs in de werking van de stad. Lotte Brulmans is de nieuwe kinderburgemeester. Bilal Gozen wordt de evenknie van schepen De Weyer en neemt jeugd, recreatie en bibliotheek voor zijn rekening. Roos Costermans is voortaan verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, Lex Neumann voor verkeer en groen, Ilyas Lissens voor sport, milieu en financiën, Elmira Yesir voor cultuur en onderwijs, Amelie Schraepen voor toerisme en economie en Massimo Sage wordt de kinderschepen van zorg en burgerzaken.De kindergemeenteraad vergadert voorafgaand aan de echte gemeenteraad in de trouw- en raadszaal.