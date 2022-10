Vader laat 3-jarig dochtertje achter wagen wakeboarden, maar krijgt politie op zijn dak: “Levensgevaarlijk”

De Russische Dmytry heeft maandag een telefoontje gekregen van de lokale politie nadat hij zijn dochtertje liet wakeboarden achter een wagen. “Levensgevaarlijke praktijken”, klonk het bij de autoriteiten, maar daar is Dmytry het niet mee eens. “Zara had bescherming aan en traint al sinds haar eerste verjaardag om te kunnen wakeboarden”, verdedigde hij zich. De meningen over de veiligheid zijn verdeeld, het filmpje gaat ondertussen rond op het internet.