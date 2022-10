Team Belgym met Nina Derwael en Luka Van den Keybus naar WK turnen: “Het is afwachten hoe ze het er vanaf gaat brengen”

Team Belgym trekt volgende week woensdag met tien gymnasten, waarvan één reserve, naar het Verenigd Koninkrijk waar de beste gymnasten ter wereld elkaar ontmoeten tijdens die negen wedstrijddagen. Het komende wereldkampioenschap in Liverpool is voor de Belgische selectie zonder meer een verdere stap richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

De Belgische selectie telt zes vrouwen en vier mannen. Dat zijn Nina Derwael, Lisa Vaelen, Noémie Louon, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Yléa Tollet (reserve), Luka Van den Keybus, Noah Kuavita, Takumi Onoshima en Maxime Gentges.

Voor de acht landen met de beste teamscore, tijdens de kwalificaties op dat WK, ligt een ticket te wachten dat toegang geeft tot het pre-olympisch wereldkampioenschap in Antwerpen. Slaagt ons land er niet in die eerste selectie af te dwingen, dan kan er nog altijd getracht worden om via het EK een plaats te behalen voor dat WK in Antwerpen. Maar in Liverpool worden ook de eerste teamtickets uitgereikt voor de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad. De landen die tijdens de teamfinale een podiumplaats vergaren, zijn sowieso al zeker van een plaatsje op de Olympische Spelen.

© NDM

“Het WK dat eraan komt, staat in het teken van het olympische traject. We hebben ervoor gekozen om bij de mannen vier turners af te vaardigen naar Liverpool en zetten dus niet in op een volledig team. Dit omdat we de top acht niet haalbaar vinden als doelstelling. Wij mikken met bepaalde gymnasten op het EK 2023”, meldt bondscoach Koen Van Damme. “We kozen voor ervaren atleten om aan de allroundcompetitie deel te nemen. Op het WK kan Luka Van den Keybus zijn vorm tentoonstellen en kan Noah Kuavita kijken waar hij staat na zijn achillespeesblessure”, stelde Van Damme.

Bij de vrouwen komt de Belgische ploeg met vijf gymnasten in actie. Yléa Tollet trekt mee als reserve. “Onze selectie kan terugvallen op een groep die heel wat ervaring heeft. Iedereen die mee gaat naar Liverpool is min of meer in topvorm. De laatste weken zag ik alvast een duidelijke verbetering wat betreft de conditie. Wij gaan zeker voor een stek in de top acht. De volgende wedstrijden zullen uitwijzen welke progressie de gymnasten gemaakt hebben. Nina Derwael komt weer in actie na een blessure. Het is afwachten hoe ze het er vanaf gaat brengen in Liverpool, maar voor haar is dit opnieuw de competitie hervatten”, vult bondscoach Marjorie Heuls aan.