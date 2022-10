Leerlingen Brueghelscholen zorgen voor behoud van heide

Peer

In het kader van Educatief Natuurbeheer hebben de 25 leerlingen van de Brueghelscholen in Grote-Brogel en Erpekom op 11 oktober een mooi stuk Kempische heide in gebied Aen de Slagmolen in Ellikom beheerd. Zo geven ze een extra boost aan het behoud van de typische Limburgse natuur.