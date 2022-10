Pech voor Zweden en Newcastle United: Alexander Isak tot na het WK buiten strijd

“Ik denk niet dat we hem voor het WK in Qatar terug zullen zien”, vertelde coach Eddie Howe dinsdag tijdens het persmoment.

De 23-jarige Zweedse international is al sinds medio vorige maand buiten strijd met een dijbeenblessure. Zo kwam hij voor de Magpies nog maar drie keer in actie. In die 244 minuten was hij wel al goed voor twee doelpunten.

Zweden kon zich niet kwalificeren voor het WK in Qatar, dat over een maand van start gaat. In de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland neemt hij het volgend jaar met zijn land op tegen de Rode Duivels.