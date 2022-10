Last van stress? Probeer wat vaker samen te eten met mensen die je graag hebt

Het is niet nieuw dat chronische stress slecht is voor de gezondheid. Wie constant onder spreekwoordelijke hoogspanning staat, heeft een grotere kans om op termijn hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Stress is echter wel een realiteit voor velen. Uit de peiling van de American Heart Association blijkt dat veel deelnemers er last van ondervinden. Ruim 65 procent van hen voelt zich enigszins gestrest, terwijl 27 procent zich extreem gestresseerd voelt. “Chronische, constante stress kan je levenslange risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen, dus het is belangrijk dat mensen manieren vinden om stress zo snel mogelijk te verminderen en te beheersen”, zegt Erin Michos van de organisatie.

Een deel van de oplossing? Tijd vinden om samen te tafelen, want contact maken met andere mensen en samen vertragen biedt alleen maar voordelen. Ongeveer acht op de tien deelnemers gaven aan dat ze vaker met hun dierbaren zouden willen eten. Bovendien zei 69 procent dat ze zich minder gestrest zouden voelen op het werk als ze tijd hadden om met een collega te lunchen. Verder merken negen op de tien ouderparen op dat het hele gezin zich meer ontspannen voelt als er samen wordt gegeten. Straffer nog: 67 procent van de mensen vindt dat samen tafelen hen aan het belang van hun relaties herinnert. En 59 procent maakt gezondere voedingskeuzes als ze samen eten met anderen.

Essentiële micromomenten

Relatiedeskundige Rika Ponnet onderschrijft het belang van koppel- of gezinsmomenten aan tafel. “Het is een sociaal element. Bij singles hoor je vaak dat ze alleen eten het ergste aspect vinden van het vrijgezellenbestaan”, zegt ze. “Samen tafelen geeft je de kans om elkaars dag te overlopen. Dat werkt verbindend en ondersteunt de relatie. Men komt tot rust en geniet.”

De expert voegt eraan toe dat het in relaties niet altijd de grote momenten zijn die tellen, maar dat de laagdrempelige activiteiten minstens even belangrijk zijn. “Het komt erop neer dat een relatie onderhoud nodig heeft en wie samen eet, creëert micromomenten die het samenzijn bevorderen. Het zou ideaal zijn als we een keer per dag tijd maken om samen te eten, maar dat is praktisch niet voor iedereen haalbaar. Pin je hier dan ook niet op vast, anders wordt het van ‘moeten’ en kan er net meer druk ontstaan. Bij wie de agenda’s flink van elkaar afwijken, kan het zinvol zijn om enkele (vaste) eetmomenten in te plannen. Probeer je echter niet te beperken tot één keer per week, want dat is een magere basis.”