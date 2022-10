Zevendejaars Viio Tongeren verkopen gezonde voeding in eigen pop-upwinkel

Tongeren

Negen leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer in Viio Tongeren openden hun pop-upwinkel Gustozo. Daar zullen ze tijdens de schooluren gezonde voeding en trendy producten verkopen. De leerlingen kiezen daarbij voor duurzaamheid en ecologie. Ze verkopen onder meer fruitsalade, worstenbroodjes, warme- en koude dranken en kiezen voor herbruikbaar bestek.

“We hebben de woorden ‘lekker’ en ‘smakelijk’ vertaald naar het Italiaans, wat uitkomt op gustoso”, leggen de leerlingen uit. “De ‘s’ van gustoso hebben we in een ‘z’ veranderd omdat we dat mooier vinden.” Directeur Guy Voets is heel trots op de leerlingen. “Zij hebben een mooie evolutie meegemaakt sinds ze in het vijfde jaar zaten”, vindt Voets. “Dit wordt een succesverhaal, want de leerlingen zijn heel erg betrokken.” diro