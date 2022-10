Dat ze niet zo consequent is als het over duurzaamheid gaat, waarschuwt ze. Maar Marieke Dilles heeft er wél wat over te zeggen. Jaren was ze woordvoerder van Dagen zonder vlees, nu amuseert de actrice zich bij Thuis. “Mijn man en ik hebben een soort co-ouderschap uitgewerkt binnen onze relatie. Het geeft me de vrijheid waar ik nood aan heb.”