Drukste Repair Café in ’t Pelterke sinds corona: “Tijd van alles weggooien is voorbij”

Pelt

Het Repair Café in Pelt bestaat al een tijdje, maar lijkt nu aan belangstelling te winnen. De voorbije editie van het initiatief was de drukste sinds corona.

De tijd van alles weggooien lijkt voorbij. In ’t Pelterke daagden zo’n 60 gegadigden op om spullen een tweede leven te geven, mits een kleine reparatie. Vooral klein elektro scoorde goed. Het was aanschuiven om strijkijzers, koffiezetapparaten, microgolfoven of de radio weer aan de praat te krijgen. Er waren ook een fietsenmaker, naaister, IT-er en messen- en scharenslijper aanwezig, al hadden die het wat minder druk. Anja Snoekx coördineert het gebeuren vanuit de gemeente en doet een oproep. “Wie zin heeft om onze ploeg reparateurs te versterken, mag zich steeds melden”, aldus Snoekx. “Zo help je de afvalberg te verkleinen.” (path)

Info: anja.snoekx@gemeentepelt.be, 011/94.93.63