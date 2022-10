“Mijn hoofddoek is per ongeluk afgegaan”: ongerustheid over Iraanse atlete na deelname aan kampioenschap

Archiefbeeld: Elnaz Rekabi in actie in 2019. — © Icon Sport

Er is steeds meer ongerustheid over het lot van een Iraanse atlete die zonder hoofddoek deelnam aan een klimwedstrijd in Zuid-Korea. Dat meldt de BBC.

Elnaz Rekabi (33) verscheen zondag met een paardenstaart en haarband op de Aziatische kampioenschappen van de internationale klimfederatie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. De beelden van de atlete zonder hoofddoek werden wijd verspreid via sociale media, en Rekabi werd alom geprezen voor haar “historische” en “moedige” daad, die werd gezien als een steunbetuiging voor de antiregeringsprotesten in Iran.

Vrouwen moeten in Iran hun haar namelijk bedekken met een hijab, en hun armen en benen met losse kleding. Ook wanneer ze Iran officieel vertegenwoordigen bij buitenlandse wedstrijden moeten vrouwelijke atleten zich houden aan die kledingvoorschriften. Daarom vreesden waarnemers al dat de vrouw bij terugkeer in Iran meteen naar de gevangenis zou worden gebracht.

Maandag verloren de familie en vrienden van Rekabi bovendien alle contact met de vrouw, nadat ze had gezegd dat ze bij een Iraanse ambtenaar was.

“Nepnieuws, leugens en valse informatie”

De Iraanse ambassade liet dinsdag weliswaar weten dat Rekabi samen met de andere leden van de Iraanse delegatie was teruggevlogen naar Teheran. “Mevrouw Elnaz Rekabi is dinsdagochtend uit Seoel naar Iran vertrokken, nadat de Aziatische kampioenschappen muurklimmen waren afgelopen”, aldus een verklaring. “De ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Zuid-Korea ontkent met klem alle nepnieuws, leugens en valse informatie over mevrouw Elnaz Rekabi”, klonk het.

Op de Instagram-pagina van Rekabi werd dinsdag ook een bericht geplaatst waarin staat te lezen dat haar hoofddoek “per ongeluk” was afgegaan, en waarin ze bevestigde dat ze onderweg naar huis was. Op dat bericht wordt echter sceptisch gereageerd: velen twijfelen eraan of Rekabi het wel zelf of uit vrije wil geschreven heeft.

