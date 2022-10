Fan van Daens of 40-45? Iedereen kan nu al inschepen voor de nieuwste spektakelmusical van Studio 100

De stormloop naar tickets voor de musical ‘Red Star Line’ is zo groot dat iedereen die nog wil meevaren over een zee vol verhalen best nu al een zitje aan boord reserveert. Verder kijken we uit naar spektakels met vuur en met licht.

MUSICAL

Iedereen aan boord!

Studio 100 bouwt aan een traditie van spektakelmusicals. Na Daens en 40-45 schepen Jelle Cleymans en Ianthe Tavernier (foto) met o.a. Jonas Van Geel en Lotte Stevens in op een oceaanstomer van Red Star Line om naar New York te varen tussen de verhalen van Vlamingen die hun Amerikaanse droom nareisden. De première is pas in het voorjaar, maar op korte tijd werden al 50.000 kaartjes verkocht, zodat we wel moeten adviseren om nu al een zitje te boeken. (agr)

Red Star Line, Studio 100, vanaf 19 maart, Pop Up Theater Puurs. Info: www.redstarline.nu

© RR

CONCERT

Bos met bloemlezing

Poëtische, Nederlandstalige nummers, gezongen met een warme stem. Zo kennen we Stef Bos. Nu toert hij met een intieme voorstelling. Alleen hij en zijn piano, dichterbij dan ooit. Hij noemt het een haven voor zijn ouder werk, wat weerklinkt in de titel van de voorstelling. Maar het is voor hem ook een laboratorium met nieuwe songs in de erlenmeyers. En elke avond is helemaal anders.(agr)

Bloemlezing 2022, Stef Bos, op 9/11 De Velinx Tongeren en op 19/11 cc Maasmechelen. Info: www.stefbos.nl

© RR

SPEKTAKEL

Met vuur spelen

Chris Blaze uit Australië laat zich The Fire Ninja noemen, de Nederlander David Boele wordt beschouwd als de beste vuurspuwer ter wereld en Rulas Quetzal (foto) uit Mexico combineert vlammen met percussie. Twee avonden na elkaar zijn er op de oude mijnterril in het Nationaal Park Hoge Kempen spectaculaire vuurshows van internationale artiesten te bewonderen. (agr)

MaasMaanVuur, op 5 en 6/11 van 18 tot 22 uur, terreinen Terhills. Info: www.ccmaasmechelen.be

© RR

CONCERT

Kool, zo’n feestje

Na een onderbreking van twee jaar wordt Night of the Proms met de traditiegetrouwe mix van pop en lichtklassiek weer een feest. Goed dus dat ze Kool & The Gang (foto) hebben uitgenodigd. Die vrolijke bende is bekend van Celebration. Verder zien we op de affiche de namen van Axelle Red, Nik Kershaw, Amy McDonald, Metejoor, Bart Peeters, de Britse saxofoniste YolanDa Brown en Antwerp Philharmonic Orchestra. (agr)

Night of the Proms, op 18 en 19/11, Sportpaleis Antwerpen. Info: www.notp.com

© RR

FAMILIE

Toveren met licht

Choreografe Karolien Verlinden onderzoekt waar kleurvlakken elkaar overlappen en hoe licht ons blikveld manipuleert. FeL (3+) is een kunstwerk waarin dansers toveren met lichtbronnen, gebroken hoeken en draaiende cirkels. Noem het maar een wereld van dansend licht. Het is de laatste keer dat je Tuning People aan het werk kan zien, want het gezelschap trekt er de stekker uit. (agr)

FeL, Tuning People, op 6/11 Cultuurhuis Tessenderlo, op 20/11 C-mine Genk en op 18/12 cc Muze Heusden-Zolder, telkens om 15 uur. Info: www.tuningpeople.be