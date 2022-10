Een been in ruil voor vrijheid: Russische moordenaars worden beloond voor hun inzet aan het front

Een been of arm opofferen in ruil voor vrijheid. Dat is wat vier Russische ex-gevangenen hebben gedaan. Het gaat om veroordeelde moordenaars en overvallers die een tijdje geleden vanuit de gevangenis rechtstreeks naar het Oekraïense front werden gestuurd om de Russische troepen te versterken. President Vladimir Poetin beloont de ‘criminele’ soldaten voor hun inzet. Ze krijgen een medaille voor moed en hoeven de rest van hun straf niet meer uit te zitten.

In de strijd tegen Oekraïne stuit Rusland al enkele maanden op een rekruteringsprobleem. Dat probleem hebben ze deels opgelost door nieuwe soldaten te gaan ronselen in de eigen gevangenissen. Daarvoor ging Jevgeni Prigozjin, de grote baas van het Wagner-leger - zowat het privéleger van Poetin - persoonlijk langs in heel wat Russische gevangenissen en strafkampen. Prigozjin beloofde de criminelen vrijheid als ze zich minstens zes maanden zouden inzetten aan het Oekraïense front.

Medaille voor moed

Vier zwaargewonden krijgen die beloning nu eerder. De oorlog kostte hen een been, arm, voet of hand, maar de vier ex-gevangenen krijgen wel een medaille voor moed en een document waarop hun straf wordt kwijtgescholden. Nochtans zijn de misdaden waarvoor ze veroordeeld werden niet min: de een moest 13 jaar uitzitten wegens een roofoverval met fatale afloop, een ander kreeg 23 jaar voor het plegen van een uitzonderlijk wrede moord.

De ceremonie waarbij de invalide soldaten hun gunsten in ontvangst nemen werd vastgelegd in een heuse propaganda-video voor het nationalistische Russische Federale Nieuwsagentschap (FAN). In die video vertellen de geëerde soldaten dankbaar over hoe het huurlingenleger van Wagner hen heeft geholpen om hun “leven te beteren”. Via de beelden wil Rusland aan gevangenen tonen dat het zijn beloften nakomt: wie zijn best doet voor het vaderland, krijgt de vrijheid in ruil.

Gevaarlijkste plaatsen

De Russische tactiek om rekruten te ronselen in gevangenissen wordt al langer bekritiseerd door mensenrechtorganisaties. Volgens hen maakt Rusland misbruik van de hoop van de gevangenen om vrij te komen. De kans dat ze levend terugkeren van de oorlog is namelijk eerder klein, zeggen de actiegroepen. Wagner stuurt de ‘gevangenentroepen’ naar de gevaarlijkste plaatsen aan het front.