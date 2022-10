Komt er eindelijk dan toch een prijsplafond om hoge energiefacturen te milderen?

Krijgen België en een hele reeks andere Europese landen dan toch hun zin en komt er een eindelijk een prijsplafond op gas? De uitgelekte voorstellen die de Europese Commissie dinsdag op tafel gooit, wijzen in die richting. Toch wanneer de prijzen zeer hoog staan. Al zal alles afhangen van hoe hoog of hoe laag de lat zal worden gelegd. “De duivel zit in de details,” waarschuwen experten. De buit is dus nog lang niet binnen.