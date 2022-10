Chiro Spraktike uit Guigoven toont 30 jaar werking in sprekende tentoonstelling

Kortessem

Door corona kon er geen grote jubileumviering plaatsvinden in 2021, maar het Chirovirus heeft Guigoven en omstreken toch goed te pakken. Het 30-jarig bestaan van Chiro Spratike in Guigoven werd een jaartje later dan ook des te harder gevierd.

Op initiatief van de keti’s - de 15-jarige leden van Chiro Spraktike - werd alle oud-leiding van de jeugdbeweging uit Guigoven uitgenodigd op een jubileumviering in Bra Chique. Daar was ook een tentoonstelling van de voorbije dertig jaar. En al die leuke foto’s brachten natuurlijk leuke herinneringen mee. Zo’n 40 oud-leiders waren present, waaronder zes stichtende leden. Zij zijn natuurlijk (meer dan) 30 jaar ouder dan de organiserende ketigroep. Onder het motto: ‘Chiro is niet voor even, maar voor het leven’ werden er tot laat op de avond herinneringen opgehaald. (rapo)