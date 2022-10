Welzijnsschakel Klavertje 4 Kinrooi viert 5-jarig bestaan

Kinrooi

Ook in Kinrooi is een welzijnsschakel actief: Klavertje 4. Die vierde onlangs haar eerste lustrum. Zo’n vijf jaar geleden werd ze op initiatief van Walter Pasmans opgericht door een aantal vrijwilligers. “We willen personen met en zonder ervaringen in armoede met elkaar in contact brengen”, klinkt het. “Op die manier komen mensen uit hun isolement. We organiseren dan ook tal van gezellige ontmoetingen zoals wandelingen, kookmiddagen of gewoon een koffieklets.” pabr