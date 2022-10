Davidsfonds schenkt 550 euro aan boekenbonnen aan Herkse vrije scholen

Herk-de-Stad

De Davidsfonds-afdeling van Herk-de-Stad stimuleert het leesgedrag van de lagere schoolkinderen in hun stad. Verschillende scholen kregen boekenbons van de organisatie, samen goed voor een waarde van 550 euro. Zo kunnen ze weer volop lezen in de vrije scholen Sint-Martinus in Herk-centrum, Sint-Jan in Berbroek, De Zeppelin in Donk, ’t Leer-rijk in Schakkebroek en De Schuit in Schulen.

“Onze leden konden hun lidmaatschap vernieuwen met de aankoop van boeken”, zegt Hugo Spooren van de Davidsfonds-afdeling van Herk-de-Stad. “Maar in plaats van boeken aan te kopen, konden ze ook een boekenbon schenken. Dat hebben een aantal leden gedaan. Als vereniging hebben wij ervoor gekozen om de bonnen aan vier scholen in onze stad te schenken.”

De scholen maken deel uit van de vzw Katholiek Onderwijs Halen en Herk-de-Stad. Viviane Cornelissen, coördinerend directeur basisonderwijs van de vzw nam samen met een groep kinderen van basisschool Sint-Martinus in Herk-de-Stad de boekenbonnen in ontvangst. “Dankzij deze bonnen kunnen de scholen de leeservaring van de kinderen versterken”, zegt Cornelissen. lw