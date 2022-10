Nina Sterckx verovert Europese juniorentitel met twee wereldrecords

Nina Sterckx heeft zich maandag in het Albanese Durres tot Europees kampioene gewichtheffen bij de junioren gekroond in de klasse tot 55 kilogram.

Onze landgenote kwam tot 95 kilogram bij het trekken en 118kg bij het stoten, goed voor een totaal van 213 kilogram, een wereldrecord bij de junioren. Ook de 118kg is een wereldrecord.

Ze verpulverde daarmee de tegenstand. De Roemeense Andreea Cotruta eindigde met 201kg op de tweede plaats, het brons ging naar de Duitse Annika Pilz (185). De Europese kampioenschappen voor junioren en beloften lopen nog tot 25 oktober.

Eerder dit jaar veroverde Sterckx in de Albanese hoofdstad Tirana reeds brons op het EK bij de senioren. De intussen twintigjarige Sterckx haalde toen 94 kilogram in het trekken en 111 kilogram in het stoten, goed voor een totaal van 205 kilogram.

Begin mei werd de Gentse wereldkampioene bij de junioren. In 2021 had ze al eens een bronzen medaille gewonnen op de Europese kampioenschappen, waarna ze vijfde werd op de Olympische Spelen in Tokio.