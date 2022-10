Kinderen proeven van wetenschap tijdens zes workshops

Heers

Hoe draai je een moer het best los? En hoe werkt een katrol? In buurthuis Hall 20 proberen 23 kinderen van 6 tot 12 jaar een oplossing te vinden voor deze vragen tijdens zes workshops rond Mad Science.

“Eind september werd de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld tijdens een spectaculaire wetenschapsshow, waarin een professor experimenten toonde met lucht, vuur en ijs”, zeggen Sonja Doomen en Kevin Swennen van de dienst Welzijn. “Vanaf 15 oktober kunnen de kinderen zelf zes weken lang proefjes doen en mogen ze op zaterdagvoormiddag van de ‘gekke wetenschap’ proeven.”

Fabienne, of professor Flits van Mad Science België, introduceert de jonge deelnemers een uurtje in de wereld van wetenschap en techniek. “Met demo’s en uitdagende activiteiten, zoals een autorace of moerenlosdraairace, leren we hen niet alleen kritisch denken, maar ook samenwerken en problemen oplossen. We willen alle kinderen laten ervaren dat wetenschap en techniek belangrijk zijn, nu en in de toekomst.”

