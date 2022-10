Twaalf maanden cel gevraagd voor steekpartij in Heusden-Zolder: “Kleine messteek met grote complicaties”

Een 32-jarige man uit Heusden-Zolder moet vrezen voor 12 maanden cel nadat hij op 20 januari 2018 een caféganger met een mes toetakelde. Het slachtoffer lag enkele dagen op intensieve zorgen na de steekpartij in café Reina in Heusden-Zolder.

Rond de uithaal hangt een waas van onduidelijkheid. Mede met dank aan de bedenkelijke reputatie die het café heeft. “Iedereen kent er elkaar. En iedereen gaat in eigenbelang verklaringen afleggen”, schetste de procureur. De twee hoofdrolspelers kwamen evenmin in persoon duidelijkheid verschaffen en stuurden dinsdag hun advocaat naar de Hasseltse correctionele rechtbank. “Het was niet slecht geweest als we beide partijen met elkaar konden confronteren”, merkte ook de rechter op.

Bemiddelen

Feit is dat een nu 41-jarige Heusdenaar er een messteek incasseerde. “Een kleine messteek met grote complicaties”, merkte zijn advocate Roxane Rachels op. De man werd geraakt aan de lever en verbleef een tijdje in het ziekenhuis. “Nochtans had hij niets met de discussie te maken tussen de verdachte en een andere cafébezoeker. Hij wou enkel maar tussenkomen om te bemiddelen”, klonk het. In een clash tussen twee liefdesrivalen, naar verluidt. Stak de verdachte het slachtoffer met opzet op niet? “Opzettelijk, als we kijken naar de wonde”, aldus de procureur die ook verwees naar het strafblad van de man. “Hij is al drie keer eerder veroordeeld. Spijtig dat hij er nu niet is. Ik vorder 12 maanden cel en 1.200 euro boete.” Voor Emel Saka, advocate van de verdachte, gaat het om onopzettelijke slagen. “Het slachtoffer is op mijn cliënt ingelopen.” Ze vroeg om de straf te milderen. Vonnis op 15 november.