Even helemaal tot rust komen: tien luxueuze wellnessadresjes in Limburg om heerlijk te genieten

Verlang je ernaar om even te ontsnappen aan de dagelijkse rush? Breng dan een bezoekje aan deze tien Limburgse wellnessadresjes en kom tot rust in het zwembad, de sauna of tijdens een heerlijke massage.

Elaisa Energetic Wellness in Dilsen-Stokkem

Elaisa Energetic Wellness is een gigantisch complex van 7.500 vierkante meter dat de traditionele wellnessbeleving met glans overstijgt. Wie let op de details, ziet dat het niet enkel luxueus oogt, maar dat het dat ook werkelijk is. Zo kan je door een tweehonderd jaar oude wortel van een lychee uit Bali wandelen en word je omringd door edelstenen die een positieve werking hebben op je lichaam. Met onder meer tien sauna’s, vier chloorvrije zwembaden, een voetenbad, meditatieruimtes, opgietsessies en modderbaden ben je hier een tijdje zoet. En zoet is ook de Luxe Chocolade Bodyscrub: een aanrader om eens uit te testen.

Nationaal Parklaan 7 in Dilsen-Stokkem. Prijs: een dagentree kost 49,50 euro. Het avondtarief bedraagt 33,50 euro. Info: www.elaisawellness.com

Shiseido Ginza Tokyo Institute in Lanaken

Het luxueuze wellnesscomplex Shiseido Ginza Tokyo Institute biedt 1.350 vierkante meter aan wellnessbelevingen, indoor én outdoor. In de panaramasauna geniet je van de strak aangelegde tuin. De meditatie- en yogaruimtes bieden de mogelijkheid om helemaal tot rust te komen en de belevingsdouches, infrarood, jacuzzi en hamam maken je bezoek helemaal af. Laat je je graag hemels verwennen? Kies dan zeker voor dit arrangement, inclusief lichaamsmassage, gezicht- en voetbehandeling. Van de Autumn Deal met tweegangenlunch kan je tot eind december ten volle genieten.

Paalsteenlaan 90 in Lanaken. Prijs: dagarrangementen variëren tussen 149 euro per persoon (Autumn Deal) en 395 euro per persoon (Hemels Verwennen). Info: www.labutteauxbois.be/spa-wellness

Sané Thermen in Tongeren

Bij Sané Thermen ligt de focus op een gezonde geest in een gezond lichaam. De vijf sauna’s, twee jacuzzi’s, twee zwembaden en twee hamams zorgen voor een totaalbeleving. Hier kom je niet alleen volledig zen weer buiten, maar garanderen ze je ook een stralende huid, betere bloedcirculatie en een verhoogde weerstand. Vooral de opgietsessies zijn hun grootste troef waarbij je kan genieten van de kruidige planten-, zoete fruit- of verfrissende muntgeuren. Deze intense warmtebeleving laat je spieren volledig ontspannen.

Bilzersteenweg 411 in Tongeren. Prijs: een dagentree kost 31,75 euro. Het avondtarief bedraagt 24,50 euro. Info: www.sane-thermen.be

Aqua Puur in Koersel

Aqua Puur is een ruime en luxueuze privésauna waar je zowel gezellig met z’n tweetjes kan genieten als zalig kan ontspannen in een grotere groep. Het complex is opgedeeld in twee ruimtes. Sauna Puur biedt je een panoramische biosauna, zwembad, jacuzzi, stoomcabine, infraroodcabine, ruime relaxruimte en doucheruimte. Sauna Aqua is een loftcomplex met de zoutsteensauna, infraroodligbanken, stoomcabine in de hamamruimte en een jacuzzi op het ruime terras. Verder kan je ook genieten van een massage tot een pedicure of een bezoekje aan het kapsalon als afsluiter.

Schrikheidestraat 75/1 in Koersel (Beringen). Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 100 euro voor twee personen. Info: www.aquapuur.be

Latizo in Beringen

Bij Latizo is het de bedoeling dat je je volledig thuis voelt. Een warme, sfeervolle setting zorgt mee voor een deugddoende en rustgevende ervaring. Deze wellness bevindt zich in een luxueuze suite die de mogelijkheid biedt om je wellnessbeleving te koppelen aan een unieke overnachting. Het ontbijtarrangement is dan ook de grootste troef, waarbij je kan genieten van een uitgebreid ontbijt gecombineerd met drie uur verwennerij in de panoramische sauna, het verwarmd zwembad en overdekte jacuzzi. Deze privéwellness kan je boeken met maximum vier personen.

Veldstraat 31 in Paal (Beringen). Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 130 euro voor twee personen. Info: www.latizo.be

Hoeve Roosbeek in Zepperen

Bij Hoeve Roosbeek worden wellness en gastronomie in één adem genoemd. Zij brengen deze twee heerlijke belevingen samen tot een geheel. De knusse wellness is dan ook de ideale plek om enkele uurtjes te genieten van je innerlijke rust. Deze privéwellness bestaat uit een unit met Finse sauna, hamam, infraroodcabine, zwembad, jacuzzi en terras. Volledig opgeladen kan je nadien aanschuiven om de creaties van de chef te proeven, die 13/20 scoort bij Gault Millau. Dit kan je doen door het gastronomisch en het relax arrangement te combineren.

Roosbeekstraat 76 in Zepperen. Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 110 euro voor twee personen. Info: www.hoeveroosbeek.be/wellness

A Vida Boa in Hasselt

Wanneer je zoekt naar een ecologische wellness met een hart voor lokale producten is A Vida Boa de ideale plek voor jou. Van de decoratie tot de heerlijke zeep: alles is van Belgische bodem. Deze grote privéwellness brengt toch graag mensen samen. Een arrangement boeken met de hele familie of een grote vriendenkring doe je hier zonder problemen. Meer nog: ook de allerkleinsten, zelfs baby’s, kunnen hier tot rust komen in het chloorvrij zwembad. Hier geniet jong én oud van de sauna met kleurtherapie, hamam, jacuzzi en infrarood.

Muntelbeekstraat 23 in Hasselt. Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 75 euro voor twee personen (1,5 uur). Info: www.avidaboa.be

Essenzi in Genk

Essenzi is een grote privéwellness met drie afzonderlijke units voor twee tot acht personen. De inrichting van het complex maakt meteen duidelijk dat een warme sfeer en een trendy design hand in hand gaan. Zo kan je kiezen uit een ruimte in Barragan-style, Ibiza-style of Naranja-style voor de echte mediterraanse beleving. De jacuzzi’s worden na elke sessie geledigd, schoongemaakt en opnieuw gevuld. Hygiëne is bij deze wellness dan ook topprioriteit. Kom je graag langs met je verjaardag? Dan krijg je een fles bubbels getrakteerd. Boek je in de voormiddag? Dan geniet je van een gratis ontbijtje.

Melbergstraat 16 in Genk. Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 175 euro voor twee personen (3 uur). Info: www.essenzi.be

Jepun in Genk

Hou je van een totaalbeleving waarbij je kan genieten van de luxe van een wellness en de intensiteit van schoonheidsbehandelingen op maat? Dan vind je bij Jepun alles wat je zoekt, van sauna tot beautysalon. Deze privéwellness staat dan ook vooral bekend voor zijn sauna-arrangementen inclusief buitenzwembad en een afgedekte jacuzzi. Ook de tal van unieke gelaatsverzorgingen vallen in de smaak. Denk maar aan de BBglow, Reversive Anti-Aging Treatment of de Hifu-3D Therapie, waarbij je geniet van een minifacelift zonder botox of fillers.

Hasseltweg 413 in Genk. Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 175 euro voor twee personen (3 uur). Info: www.jepun.be

Catlleya Wellness in Houthalen-Helchteren

Bij Catlleya vind je een stukje Bali op een steenworp van het centrum van Houthalen-Helchteren. Deze privéwellness biedt een oase aan rust waar je het het minst verwacht. In de tuin van dit wellnesscomplex kan je in alle discretie genieten van het zwembad en een overdekte jacuzzi. De traditionele privésauna met of zonder exclusieve wellnessovernachting en de uitgebreide waaier aan beautybehandelingen, duomassages, gelaats- en lichaamsbehandelingen vervolledigen het exclusieve aanbod.

Veldstraat 10/1 in Houthalen-Helchteren. Prijs: deze wellness kan je boeken vanaf 140 euro voor twee personen (2 uur). Info: www.catlleya.be