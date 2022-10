Neos Limburg schenkt 1.000 euro aan Lucia Limburg

Hasselt

In de gebouwen van Unizo overhandigde Neos Limburg zopas een cheque van 1.000 euro aan Annemie Roppe, de oprichter en voorzitter van Lucia Limburg. Het gaat om de opbrengst van een concert door de muziekkapel van de gidsen dat Neos in april organiseerde. “De muzikanten hebben gevraagd om niet betaald te worden, maar om de opbrengst aan een goed doel te schenken”, zegt voorzitter Marleen Linssen. “En dat goede doel is Lucia geworden.”

“Lucia Limburg is een afdeling van de vzw Lucia, een Belgische vereniging die provinciaal georganiseerd is, die alleen met vrijwilligers werkt en die zich richt naar gezinnen met kinderen onder de 12 jaar die in het armoedestraatje dreigen terecht te komen”, legt Annemie Roppe uit. “Wij bieden tijdelijk geldelijke steun op basis van dossiers die ons overgemaakt worden door erkende instellingen of verenigingen zoals het OCMW, Kind en Gezin, opvangcentra en dergelijke.” (raru)