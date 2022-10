Het wielerseizoen 2022 zit er officieel op: Thomas De Gendt toont zich, Nederlander zonder contract wint in Langkawi

Alex Molenaar (Burgos-BH) en Ivan Ramiro Sosa (Movistar Team) zijn de laatste winnaars van het wielerseizoen 2022. In de slotrit van de Ronde van Langkawi, een achtdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Maleisië, pakte de Nederlander dinsdag de dagzege en stelde de Colombiaan eindwinst veilig.

Het wielerpeloton kreeg kletsnat weer voor zijn laatste officiële koersdag van 2022, maar dat leek Thomas De Gendt aanvankelijk niet te deren: de ontsnappingskoning van Lotto Soudal schoof in de 115 kilometer lange slotetappe in Kuah mee in een vroege vlucht van zes renners. Toen die in twee stukken brak, miste De Gendt echter de goeie slag. De Duitser Jason Osborne, de Nederlander Alex Molenaar en de Fransman Hugo Toumire zaten wel voorin.

Osborne en Molenaar bleven uiteindelijk vooruit tot de finish, waar de Duitse ex-roeier van Alpecin-Deceuninck in de sprint geen antwoord had op de versnelling van de 23-jarige Nederlander. De Colombiaan Juan Sebastian Molano sprintte in het peloton naar de derde plaats.

“Toen ik hier aan de start stond had ik niet verwacht te kunnen winnen. Het is een belangrijke overwinning voor mij, een hele mooie. Ik ben op zoek naar een nieuw contract, hopelijk helpt dit”, lachte de Nederlander na afloop van de etappe.

Een andere Colombiaan, Ivan Ramiro Sosa, gaf na winst in de koninginnenetappe de eindzege niet meer af. Hij gaat in het eindklassement de Brit Hugh Carthy en de Noor Torstein Traeen voor.