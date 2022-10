Dimitri Van den Bergh gaat stevig uit zijn pijp moeten komen tijdens het EK darts, maar kan wel een goeie zaak doen

De Gibraltar Darts Trophy was de laatste manche van de European Tour. De 32 beste darters na dertien toernooien hebben zich geplaatst voor het EK, dat eind oktober (27-30/10) doorgaat in Dortmund. Daarbij één Belg: Dimitri Van den Bergh.

‘The DreamMaker’ neemt het in de eerste ronde als en 11de reekshoofd op tegen Daryl Gurney, dat is de nummer 24 van de wereld. Daarna wacht een mogelijke confrontatie met Joe Cullen, de winnaar van de Masters en 13de op de wereldranglijst. Als Van den Bergh, zelf de nummer 14 van de wereld, ook die partij wint, wordt hij mogelijk opgewacht door een wereldkampioen. Gerwyn Price en Peter Wright kunnen elkaar namelijk treffen in de 1/8ste finales.

© PDC

Van den Bergh werd op Gibraltar al in de tweede ronde - hij was vrij in de eerste - uitgeschakeld. De Antwerpenaar kende een mindere dag en verloor met 6-1 van Gabriel Clemens (PDC 22). Onze landgenoot is in Dortmund het 11de reekshoofd nadat hij op de European Tour 37,500 pond verzamelde. Nooit deed Van den Bergh beter op de toernooien die buiten Groot-Brittannië plaatsvinden. Zijn beste resultaat tot nu was een 1/8ste finale (vijf keer).

Hij is er op het EK voor het eerst sinds 2019 bij. Zijn beste resultaat daar is een eerste ronde. Van den Bergh kan dus een goeie zaak doen voor de wereldranglijst aangezien hij geen prestatie te verdedigen heeft. ij een goed resultaat kan Van den Bergh mogelijk opschuiven, wat zijn loting voor het WK wat gunstiger kan maken. En mits een finale plaatst hij zich meteen voor de befaamde Grand Slam of Darts (12 tot 20 november), waar Van den Bergh in 2020 nog de halve finales haalde.

Prestaties Van den Bergh op de European Tour:

International Darts Open - kwartfinale

German Darts Championship - halve finale

German Darts Grand Prix - tweede ronde

Austrian Darts Open - tweede ronde

European Darts Open - finale

Czech Darts Open - 1/8ste finale

European Darts Grand Prix - tweede ronde

Dutch Darts Championship - tweede ronde

European Darts Matchplay - 1/8ste finale

Hungarian Darts Trophy - tweede ronde

German Darts Open - finale

Belgian Darts Open - tweede ronde

Gibraltar Darts Trophy - tweede ronde