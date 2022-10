Trekken Prins Harry en Meghan hun staart in? Netflix-deal in gevaar, koppel dreigt miljoenen te mislopen

De miljoenendeal tussen Netflix, prins Harry en Meghan Markle staat op losse schroeven. De langverwachte documentaire over hun liefdesverhaal, die normaal in december zou verschijnen, werd uitgesteld naar een nog onbekende datum. Als ze er ooit komt, want Netflix kan evengoed beslissen om de reeks helemaal niet uit te zenden. In dat geval loopt het koppel miljoenen mis.

Het ziet ernaar uit dat we nog langer moeten wachten op de Netflix-documentaire rond prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. De streamingsdienst liet weten dat ze de reeks, die net na het vijfde seizoen van The Crown zou verschijnen, uitstellen.

De beslissing komt er nadat de hertog en hertogin van Sussex enkele weken geleden in discussie gingen met de streamingsdienst omdat ze zich zorgen zouden maken over hun eigen uitspraken en de gedraaide beelden. Zo zouden ze ingrijpende wijzingen willen aanbrengen wat het productiepersoneel van Netflix dan weer tegen de borst stoot. “Vooral hun uitspraken over koning Charles III, koningin-gemalin Camilla en de prins en prinses van Wales zouden ze graag minder scherp zien”, aldus een bron aan Page Six. “Ze twijfelen aan het hele project.”

Niet toevallig, want sinds de deal beklonken werd in september 2020, is er binnen de Britse koninklijke familie best wel wat gebeurd. Prins Philip overleed, er waren de perikelen rond prins Andrew in de zaak over seksueel misbreuk en Jeffrey Epstein, en recent overleed ook koningin Elizabeth II. Haar oudste zoon Charles volgt haar officieel op maar net die komt niet al te positief uit de afleveringen van The Crown, die andere Netflix-reeks.

De serie over het Britse koningshuis, waarvan het vijfde seizoen nog moet uitgezonden worden, ligt momenteel onder vuur omdat de nieuwe koning Charles III wordt afgeschilderd als een meedogenloze man. Fans spreken zelfs van een ware haatcampagne tegen de nieuwe koning en van “een gebrek aan respect voor de overleden koningin”. Netflix was dan ook genoodzaakt om een disclaimer toe te voegen dat het wel degelijk om fictie gaat en niet om feiten.

Miljoenen

De vele kritiek op The Crown zou ook zijn effect hebben op prins Harry en Meghan waardoor ze steeds meer gaan twijfelen aan hun eigen uitspraken. “Ze willen zelfs de meest banale gesprekken opnieuw bekijken en aanpakken”, zegt een medewerker van Netflix. “Maar het is hun verhaal, uit hun eigen mond.”

“Als het resultaat tegenvalt, kan Netflix eenzijdig beslissen om de reeks niet uit te zenden”, laat een medewerker van de streamingsdienst weten de krant The Sun. “Netflix heeft hier alle macht in handen.” In dat geval loopt het koppel, dat zo’n 88 miljoen pond zou krijgen voor de serie, miljoenen mis. “Of ze nu hertog en hertogin zijn, dat doet er niet toe. Ook zij moeten gemaakte afspraken nakomen. Doen ze dat niet, dan bestaat de kans dat de reeks helemaal niet meer uitgezonden wordt.”