Elckerlyc bestaat 50 jaar: “Bijna 1.000 Herkenaren bouwden er destijds aan mee”

Hasselt

Ontmoetingscentrum Elckerlyc in Sint-Lambrechts-Herk bestaat 50 jaar en dat heeft de Hasseltse deelgemeente uitgebreid gevierd.

“Het was onze toenmalige pastoor Jef Gijsenbergs die destijds een bouwcomité heeft opgericht en via het parochieblad een oproep lanceerde om niet alleen financieel te steunen, maar ook om letterlijk mee te werken aan de bouw”, zegt voorzitter Flory Poncelet. “Zijn oproep viel niet in dovemansoren, want maar liefst 942 parochianen hebben in totaal 5.472 uur de handen uit de mouwen gestoken. Het parochiecentrum kreeg een passende naam Elckerlyc, naar het laatmiddeleeuwse toneelstuk. Het hoofdpersonage Elckerlyc is op zoek naar alles wat hem tot beter mens kan maken. Zo wil het ontmoetingscentrum ook een huis zijn voor alle Herkenaren. En dat lukt aardig, want elke week maken ongeveer 1.500 mensen gebruik van de accommodatie.” (raru)