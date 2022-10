Nieuwe afleveringen ‘Château Planckaert’ op komst

De fans van ‘Château Planckaert’ kunnen zich verheugen op de terugkeer van hun favoriete familie. Vanaf 30 oktober sluiten Eddy Planckaert en de zijnen de zondagavond van Eén weer af met nieuwe afleveringen. Daarin moeten ze omgaan met heel wat veranderingen in hun leven. Niet alleen verkopen ze hun chambres d’hôtes in de Ardennen, ze moeten ook afscheid nemen van mémé Clara.

Clara Brusseel, de moeder van Christa, overleed afgelopen mei op 96-jarige leeftijd. De familie nam liefdevol afscheid in intieme kring, maar het gemis blijft groot. Al is er ook plaats voor pril liefdesgeluk. Via het televisieprogramma Junior op zoek naar de liefde leerde Junior in het voorjaar zijn nieuwe vriendin Pauline kennen, die nu helemaal wordt ondergedompeld in het familiegebeuren.

Intussen schieten - niet onbelangrijk - de werken aan het kasteel goed op. Na de verkoop van de chambres d’hôtes besluit de familie zich te richten op de toekomst. Ze openen hun eerste glamping op het domein. Kleine voetnoot: wanneer het WK voetbal volgende maand van start gaat, zullen de uitzendingen van de realityserie even worden stilgelegd. Daarna wordt de draad opgepikt.