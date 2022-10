Rusland voert opnieuw aanvallen uit op verschillende Oekraïense steden: “Ze doen verder wat ze het beste kunnen: burgers terroriseren en doden”

Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïense steden. In onder meer de hoofdstad Kiev, Mykolajiv, Kryvy Rih, Dnipro, Zjytomyr, en Charkov zijn dinsdagmorgen explosies gemeld door de lokale en landelijke autoriteiten, meldt The Kyiv Independent. De aanvallen zijn onder meer gericht tegen de energie-infrastructuur van de steden. In heel het land klinkt het luchtalarm ook dinsdag opnieuw.

“Oekraïne wordt beschoten door de bezetters”, zei president Volodimir Zelenski. “Ze doen verder wat ze het beste kunnen: burgers terroriseren en doden.” Hij zegt dat het land hier niets mee bereikt, behalve dat het “zijn destructieve en moorddadige aard” bevestigt.

Presidentieel adviseur Kirilo Timosjenko meldt dat in Zjytomyr en Dnipro stroomvoorzieningsinstallaties werden geraakt. De schade in Dnipro zou aanzienlijk zijn. In het centrum van Mykolajiv trof een Russische raket dan weer een appartementsgebouw. Er viel één dode, zegt Timosjenko. In die stad zouden drie explosies te horen geweest zijn. En in Charkov vonden volgens burgemeester Ihor Terechov twee explosies plaats op vijf minuten tijd, daar was een industrieterrein het doelwit.

In de dagelijkse update van de Britse geheime dienst klinkt het dat “verregaande schade aanrichten aan het Oekraïense energienet hoogstwaarschijnlijk een centraal doel” is van de aanvallen. De Britten zien, sinds de Russen op het terrein teruggeslagen worden, een grotere bereidheid om ook civiele infrastructuur aan te vallen.