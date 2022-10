Zien om te geloven: Peter Wright pakt uit met zeldzame worp, maar dan gaat de wereldkampioen darts volledig de mist in

Wright won op Gibraltar achtereenvolgens van Craig Galliano (6-2 gemiddelde van 96.92), Ryan Searle (6-1 met gemiddelde van 108.03), Luke Humphries (6-3 met gemiddelde van 105.07) en Rob Cross (7-1 met gemiddelde van 108.66). Ongelooflijke cijfers van ‘Snakebite’, die onderweg enkele knappe finishes liet optekenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De mooiste hield hij voor de finale tegen Damon Heta, de huisgenoot van Dimitri Van den Bergh. Wright moest 121 van het bord gooien en koos daarvoor een bijzondere, quasi ongeziene, route van bull - triple 7 - bull. Finish van het seizoen? Het is alvast een stevige kandidaat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar… Wright kon zijn topweekend niet verzilveren. De Schot kreeg in de finale liefst zes pijlen voor de wedstrijd, maar plots stokte de machine. Heta, eerder dit jaar aan de zijde van Simon Whitlock winnaar van de World Cup of Darts, maakte het af en pakte de eindzege met 8-7.

“Ik had nochtans een goed gevoel bij die matchdarts, maar toch gingen ze er niet in. Dat is uiteraard balen, maar hopelijk was het een leuke wedstrijd voor het publiek”, lachte Wright een beetje groen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Gibraltar Darts Trophy was de laatste manche van de European Tour. De 32 beste darters na dertien toernooien hebben zich geplaatst voor het EK, dat eind oktober (27-30/10) doorgaat in Dortmund. Daarbij één Belg: Dimitri Van den Bergh. ‘The DreamMaker’ neemt het in de eerste ronde als 11de reekshoofd op tegen Daryl Gurney. Daarna wacht een mogelijke confrontatie met Joe Cullen en dan eentje met Gerwyn Price of… Peter Wright.