Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk start met leesclubje op school

Genk

Vrijdagmiddag werd in het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk een nieuwe leesclub geopend. Met wat extra boeken voor de school en het doorknippen van het lint gaf schepen Anniek Nagels er een officieel karakter aan.

Met het initiatief willen de school en de stad jongeren aanmoedigen om te lezen. Dat moet ertoe leiden dat hun woordenschat en kennis van taal verbetert. “Onze jeugd kampt nog te veel met taalproblemen”, zegt Nagels. “Daarom ondersteunen we de aanzet tot meer lezen ten volle.”

In de school werd een ruimte ingericht tot bibliotheek. In verschillende leeshoekjes kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze zich ongedwongen laten opslorpen door een of ander verhaal. De leerkrachten sporen hun leerlingen aan door op de Instagrampagina van de school te laten weten welke boeken zij graag lezen. cn