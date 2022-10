Eén geboorte, meteen twee keer vier generaties: “Heel onze tuin zag roze”

Was het een jongen geweest, dan was er voorlopig geen viergeslacht in de familie. Maar Sanne en Celina kregen een meisje, waardoor de familie met één geboorte plots twee keer vier generaties in vrouwelijke lijn telde. Aan Sannes kant is Camillia, nu 4 maanden oud, het eerste achterkleinkind. Daar zorgt ze samen met mamie Sanne, oma Martine (55) en overgrootmoeder Rosa (75) voor een viergeslacht. Maar ook aan mama Celina’s kant zorgt de nieuwste telg voor de eerste vier generaties in vrouwelijke lijn. Daar kunnen ook oma Christa (57) en overgrootmoeder Marie-Jeanne (83) hun trots niet verbergen. “Marie-Jeanne werd al voor de tweede keer overgrootmoeder”, vertelt Sanne. “Celina’s broer en schoonzus hebben al een dochtertje van 9 maanden.”

Het viergeslacht langs Cellina’s kant. — © RR

Droomkindje

Dat de geboorte van hun dochter in één klap voor twee viergeslachten zorgt, vinden Sanne en Celina zelf toch wel speciaal. “Nochtans hadden we in het begin van de zwangerschap een lichte voorkeur voor een jongetje”, vertelt Sanne. “Maar Celina had al snel het voorgevoel dat het een meisje zou zijn. Dat had ze dus goed aangevoeld. Gekker nog: voor het traject had ze gezegd dat ons kindje in mei 2022 geboren zou worden. Ook daar had ze gelijk over. Én ze voelde ook al aan dat ik zwanger was nog voor ik een test gedaan had. Toen we de bevestiging kregen dat het een meisje was, was ik natuurlijk superblij. Ik zou het nu niet anders meer willen. Camillia is een droomkindje.”

Het viergeslacht langs Sannes kant. — © RR

Rookbommen

Ook in de familie werd er op voorhand druk gespeculeerd over het geslacht. “Vooral mijn mama en oma hoopten dat het een meisje werd, want zij wilden graag een viergeslacht”, zegt Sanne. “Langs Celina’s kant hadden ze graag een jongen gezien, want daar was pas al een meisje geboren. Voor onze familie hebben we een gender reveal georganiseerd. Er waren taart, broodjes en rookbommen om het geslacht te onthullen. Onze hele tuin zag nog wekenlang roze. (lacht) Toen Camillia geboren werd, op 28 mei 2022, was iedereen natuurlijk heel blij. Dat ze meteen voor twee viergeslachten zorgde, vond iedereen super speciaal. ‘We moeten de krant bellen!’ was de eerste reactie van mijn oma. Dat hebben we dan ook gedaan”, lacht Sanne.