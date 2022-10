Arsenal-doelman nog steeds een beetje misselijk na wel héél pijnlijke redding met zijn “noten”

Arsenal gaat dit seizoen zowaar aan kop in de Premier League, dankzij een 27 op 30. Afgelopen weekend werd met 0-1 gewonnen bij Leeds, mede dankzij een sterke wedstrijd van Aaron Ramsdale. De doelman van de Gunners gooide alles in de strijd. “Mijn beste redding? Die met mijn ‘noten’ misschien”, lachte Ramsdale na afloop. “Hoewel die wel zijn sporen heeft nagelaten, ik voel me nu nog steeds een beetje misselijk.